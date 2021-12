Perù: inchiesta su finanziamento illegale campagna elettorale, presentate 1900 prove contro Keiko Fujimori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura del Perù ha aperto di recente anche una nuova indagine per corruzione sempre nei confronti dell'ex candidata alla presidenza, Keiko Fujimori. Anche in questo caso l'inchiesta fa riferimento al presunto finanziamento illegale del partito di Fujimori, Fuerza Popular (Fp), questa volta da parte dell'azienda ittica Hayduk in cambio di "protezione" in ambito giudiziario ed amministrativo. La magistratura, riferisce il quotidiano "La Republica", stima che negli anni dal 2006 al 2021 il partito Fp avrebbe ricevuto "donazioni" equivalenti a 20 milioni di dollari. L'inchiesta si basa sulle rivelazioni di un pentito sotto protezione che avrebbe riferito delle nomine a tavolino di giudici della Corte suprema, della consegna di denaro all'ex presidente del Consiglio nazionale della magistratura (Cnm), Guido Aguila, vicino al Fp, così come della protezione data da parlamentari del partito di Fujimori all'azienda, di proprietà di Mildo Martinez. In cambio di queste somme Martinez avrebbe evitato tra le altre cose anche una condanna per traffico di droga. (Brb)