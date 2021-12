Business news: stampa spagnola, principali aziende del Paese impegnate in opere "emblematiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni le principali aziende di infrastrutture spagnole Acciona, Acs, Sacyr, Ferrovial e Fcc hanno realizzato una serie di opere che secondo il quotidiano "El Espanol" possono essere definite "emblematiche". Nel caso di Acciona si tratta della costruzione, del funzionamento e della manutenzione di un canale di prevenzione delle inondazioni lungo più di 48 chilometri tra le città statunitensi di Fargo (Nord Dakota) e Moorhead (Minnesota) per 2,3 miliardi di euro. Il periodo di esecuzione è di cinque anni e la concessione durerà altri 29 anni. Nel campo dei trasporti, Acciona ha nel suo portafoglio diversi progetti come la metropolitane di San Paolo in Brasile, Quito in Ecuador e Dubai negli Emirati Arabi. In Europa, Acciona è coinvolta nella costruzione in Norvegia di due tunnel gemelli di 20 chilometri che collegano le città di Oslo e Ski. Nel caso di Sacyr, i suoi "gioielli" sono le autostrade in Italia, la più importante la Pedemontana-Veneta con una lunghezza di 162 chilometri e un investimento nella costruzione di quasi 2,6 miliardi di euro. Altre due importanti opere sono la A3 (Napoli-Pompei-Salerno), da un lato, la A21 (Torino-Alessandria-Piacenza) e la A5 (Torino-Ivrea-Quincinetto). (Spm)