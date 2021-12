Milano: nuove regole per spazi all'aperto dal 2023 e, da gennaio, più controlli per occupazioni dei marciapiedi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare su quest'ultimo tema l'assessore alla sicurezza Marco Granelli ha spiegato che, dal prossimo mese di gennaio, verrà introdotto un nuovo piano di controlli. “Attualmente interveniamo, con una unità della polizia locale specializzata, in caso di segnalazione di situazioni con particolari evidenze. Dal 1 gennaio prossimo, questa unità farà da coordinamento degli agenti dei comandi di zona che dovranno redigere un piano specifico per il controllo nei territori di tutto il sistema delle occupazioni attraverso una programmazione definita municipio per municipio”. Per quanto riguarda la sosta selvaggia, invece, è previsto l'utilizzo sia delle pattuglie della polizia locale dei comandi zonali soprattutto in orario serale utilizzando il terzo turno, sia dove possibile, attraverso ausiliari della sosta”. Il nuovo regolamento, è emerso in commissione nasce per uniformare la situazione dell'occupazione del suolo pubblico, che è passato dagli oltre 77mila metri quadri del 2019 agli attuali 156 mila metri quadri. Il 44 per cento di queste occupazioni è sul marciapiede, mentre meno del 30 per cento è su carreggiata, il 7 per cento è su area verde, il 6 per cento su aiuole e il 14 per cento nelle isole pedonali. Per quanto riguarda le zone, oltre al municipio 1, dove l'occupazione dello spazio pubblico è quasi il doppio di tutti gli altri municipi, le altre aree particolarmente interessate sono nel municipio tre (area di via Lecco e Lazzaretto”, nel municipio 9 (Isola e via Borsieri) e un significativo incremento è stato segnalato anche nel municipio 4. (segue) (Rem)