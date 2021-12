Milano: nuove regole per spazi all'aperto dal 2023 e, da gennaio, più controlli per occupazioni dei marciapiedi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i posti auto non più disponibili, è stata segnalata una perdita totale di 2400 circa, per la quasi totalità strisce gialle e blu, con una media del tre per cento di posti in meno. Un media che vede picchi all'Isola e intorno a Porta Venezia e valori più bassi in altre zone. “Va trovato un equilibrio – ha sottolineato l'assessore Cappello – perché la necessità di parcheggiare vicino a casa, preservare le aree verdi e consentire il passaggio con carrozzine o ai disabili è un diritto da preservare”. Critiche al tema del ripristino stagionale dei posti auto sono venute dal consigliere Marco Mazzei del gruppo consiliare “Beppe Sala sindaco” secondo il quale “l'eccessiva attenzione alla sosta è un passo indietro rispetto all'impianto generale della città che dà valore allo spazio pubblico” avanzando la proposta di utilizzare gli spazi lasciati vuoti per promuovere la mobilità sostenibile con stalli per biciclette. Il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico, ha invece evidenziato che “i controlli sono fondamentali perché se sono state concesse autorizzazioni e gli esercenti non rispettano gli spazi assegnati e il volume della musica è un problema: controlli vogliono dire qualche sanzione in più, utilizzando il ricavato per dare ristori a quegli esercenti che, per vari motivi, non hanno la possibilità di espandersi”. (Rem)