Lavoro: Catalfo (M5s), su Piano nuove competenze bene continuità con il governo Conte II

- La senatrice del Movimento cinque stelle ed ex ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, osserva che "la firma del del decreto di adozione del Piano nazionale nuove competenze da parte del ministro Orlando non può che renderci soddisfatti. È la dimostrazione lampante - si legge in una nota - che questa esperienza di governo sta andando in totale continuità con quella del Conte II sul fronte delle politiche attive del lavoro. I 500 milioni in più a disposizione per il potenziamento della formazione dei beneficiari della Naspi, della Cassa integrazione straordinaria, del reddito di cittadinanza vanno nel solco di quello che è stato il paradigma di lavoro che come M5s abbiamo voluto negli ultimi anni. Personalmente, di fronte alla grande opportunità del Pnrr, mi sono spesa al massimo perché ci fosse un quadro organico di investimenti per far crescere le competenze dei lavoratori, e soprattutto di coloro che ad oggi si trovano esclusi dal mercato del lavoro". Catalfo aggiunge: "In particolare, rivendico con orgoglio il programma GOL, che ho fatto nascere proprio con l’obiettivo di riqualificare 3 milioni di persone che si trovano escluse dalle opportunità che il mondo del lavoro può offrire, parallelamente al sistema duale per i più giovani. Ritengo che oggi più che mai si debba insistere su questi meccanismi di inclusione, di fronte a esigenze sempre nuove che il mercato del lavoro richiede. In qualità di coordinatrice del comitato Lavoro del M5s, continuerò con i miei colleghi a lavorare in questa direzione. Apprezziamo che il governo Draghi riconosca la bontà del percorso intrapreso da noi". (Com)