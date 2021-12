Omofobia: Rauti su ddl Zan, Fd'I orgogliosa della sua coerenza, si voleva punire chi dissente da pensiero unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia è stata "sempre coerente e compatta nella sua contrarietà al disegno di legge Zan perché è una proposta ideologica, faziosa e oltranzista. Non voleva davvero combattere le discriminazioni, ma imporre un'ideologia. Puntava a punire con nuovi reati una fobia che non c'è; a colpire chi dissente dal pensiero unico e ad introdurre nelle scuole i programmi gender, privando così i genitori della libertà di pensiero nella scelta educativa". A dirlo il vicepresidente vicario di Fd'I in Senato, Isabella Rauti, presentando il libro di Alfredo Mantovano "Legge omofobia, perché non va", sul palco di Atreju. "A monte di questo ddl c'era la volontà di costruire una società gender-fluid insomma, senza dimensione sessuata maschile e femminile che è inaccettabile, perché cancella l'identità di genere e le differenze tra uomo e donna - ha continuato la parlamentare -. E proprio questa rigidità dei promotori sull'identità di genere è stata alla fine una delle ragioni dell'affossamento del ddl. Il Pd ne ha fatto un manifesto ideologico, oltranzista ed intollerante su cui con arroganza si è arroccato. E questo atteggiamento ne ha di fatto decretato la fine". (Com)