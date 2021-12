Usa-Germania: Blinken incontro omologa Baerbock, relazione tra nostri paesi “vitale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione tra Stati Uniti e Germania è ancora oggi “vitale”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, prima del bilaterale con l’omologa tedesca Analena Baerbock a Liverpool, dove si trova per una serie di incontri di persona con i ministri degli Esteri riguardanti l'Associazione delle Nazioni del Sudest asiatico nell'ambito di un viaggio che dal 9 al 17 dicembre lo porterà anche in Indonesia, Malesia, Thailandia e Hawaii. “Voglio solo dire quanto sia meraviglioso essere qui con il ministro degli Esteri – ha detto Blinken in riferimento a Baerbock - abbiamo avuto la possibilità di parlare al telefono immediatamente dopo che lei ha assunto l'incarico, ma questa è la nostra prima possibilità di connetterci effettivamente di persona. La relazione, la partnership tra i nostri paesi è vitale e abbiamo molto di cui parlare”, ha aggiunto Blinken. La missione del capo della diplomazia di Washington fa parte di uno sforzo degli Stati Uniti per far avanzare ulteriormente la partnership strategica con l'Asean, considerato che l'amministrazione del presidente Joe Biden mira a dare il via a un nuovo "quadro economico indopacifico" all'inizio del 2022.(Rel)