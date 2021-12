Colombia: militari confessano responsabilità in 247 omicidi extragiudiziali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio in occasione dell'ultimo anniversario dell'Accordo di pace del 2016, il dipartimento di Stato Usa ha affermato che si tratta di un'opportunità "generazionale" per rafforzare l'accesso alla sicurezza, alle istituzioni democratiche e alle opportunità economiche per tutti i colombiani. L'accordo di pace della Colombia del 2016, affermava la diplomazia di Washington con una nota ufficiale, "ha posto fine a cinque decenni di conflitto con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) e rappresenta il percorso verso una pace duratura". La smobilitazione e la reintegrazione di 13 mila ex combattenti nelle comunità di tutta la Colombia, prosegue il comunicato, "hanno creato opportunità di partecipazione pacifica al processo politico colombiano, mentre il lavoro per trasformare le aree colpite dal conflitto della Colombia ha aperto le porte a una regione economicamente più vivace, equa e stabile". (segue) (Mec)