Governo: Salvini, Di Maio? Non so perché si sia incattivito nei miei confronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Con Luigi Di Maio "non ho familiarità, non gli mando messaggi né ci vado a mangiare la pizza. Non so perché si sia incattivito nei miei confronti, io non gli ho fatto nulla". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco di Atreju, la manifestazione di Fratelli d'Italia, in corso di svolgimento a Roma. (Rin)