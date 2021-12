Covid: Bianchi, contagi? Scuola è ambiente più tutelato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi la scuola è l'ambiente che è più tutelato. L'ultima rilevazione vede come positivi, quindi contagiati, lo 0,4 per cento di tutti gli studenti, stiamo parlando di dieci milioni, quindi meno della metà di uno. I contagi sono sotto controllo perché le vaccinazioni sono molto alte: a scuola col personale siamo al 94 per cento delle persone vaccinate, i ragazzi tra i 16 e 19 anni sono oltre l'85 per cento. La vaccinazione è lo strumento con cui la comunità scientifica ci ha guidato per opporci all contagio, ma noi dobbiamo garantire anche condizioni salubrità degli spazi, questo è chiarissimo". Lo ha detto a "Zapping", su Rai Radio1, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. (Rin)