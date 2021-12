Trasporti: ecco tutte le informazioni su Frecciarossa Parigi-Lione-Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Frecciarossa che arriva in Francia offre quattro livelli di servizio affinché il viaggio diventi un momento di relax, di incontro e di conoscenza, per chi desidera una totale ottimizzazione del tempo, in un ambiente privilegiato all'insegna di sicurezza e sostenibilità. E' quanto si legge in una nota. La Executive Comfort Class, per un'esperienza di viaggio esclusiva. La Business Comfort Class, il viaggio ideale, per affari o per piacere. La Standard Comfort Class, per il comfort dell'alta velocità a un prezzo contenuto. La Sala Meeting, per lavorare in tranquillità. Divisa e isolata, perfettamente attrezzata, può ospitare fino a 5 viaggiatori. I livelli di servizio Business e Standard - continua la nota - propongono vetture per tipologie diverse di viaggiatori: area Silenzio e area Allegro. La prima permette ai passeggeri di viaggiare in tranquillità e senza rumori, la seconda è dedicata a coloro che desiderano approfittare del viaggio per scambiare chiacchiere liberamente con colleghi, amici o familiari. Al fine di soddisfare al meglio le esigenze di tutti colori che scelgono Trenitalia, i treni Frecciarossa offrono ai viaggiatori una vasta gamma di servizi che completeranno questa nuova esperienza ad Alta Velocità, sia che vogliano lavorare, informarsi, divertirsi o mangiare o semplicemente riposare. Non solo. Le carrozze dei treni sono dotate di schermi piatti e connessione Wi-Fi gratuita. Sarà garantita una navigazione veloce e stabile. Inoltre - prosegue la nota - grazie al portale di intrattenimento, Portale Frecce, si potrà accedere a quotidiani, riviste, libri, giochi, musica. Su questo portale i viaggiatori potranno anche ordinare il loro pasto o spuntino. Mentre nell'area bar i viaggiatori troveranno un menù composto da prodotti di alta qualità. (segue) (Com)