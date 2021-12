Trasporti: ecco tutte le informazioni su Frecciarossa Parigi-Lione-Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma c'è di più. I viaggiatori potranno beneficiare di un servizio su misura: la consegna di cibo all'orario prescelto. Questa opzione - Easy bistrò - può essere prenotata a bordo del treno tramite il Portale Frecce e su richiesta al personale di ristorazione. Non poteva mancare meglio della gastronomia italiana con i piatti d'autore dello chef stellato Carlo Cracco che rendono l'offerta della ristorazione di Frecciarossa un must della gastronomia italiana. L'esperienza di viaggio diventa unica - aggiunge la nota - grazie anche a una gamma di tariffe a portata di tutti e ad alcuni prezzi speciali per accompagnatori con disabilità, viaggi di gruppo e animali domestici. Sui Frecciarossa si viaggia con grande flessibilità. Il biglietto può essere scambiato un numero illimitato di volte, gratuitamente (soggetto ad adeguamento alla tariffa corrente), fino a un'ora dopo la partenza. È inoltre cancellabile e rimborsabile fino all'orario di partenza previsto con una detrazione del 20 per cento. (Com)