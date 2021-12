M5s: Calenda, non c'è nessuna esigenza dei Cinque stelle in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Non credo ci sia nessuna esigenza dei Cinque stelle in Italia. Penso che prima Luigi Di Maio, nella versione gilet giallo, fosse inutile e dannoso. Ora è solo inutile. Perché dobbiamo avere il M5s?". Lo ha detto a "Zapping", su Rai Radio1, Carlo Calenda, leader di Azione. All'osservazione sul fatto che siano stati in tanti ad avere votato il Movimento, Calenda ha replicato: "Si, in questo Parlamento. Nelle ultime ammnistrative tutte le loro liste nei capoluoghi di provincia hanno preso meno votanti della mia lista a Roma". Quindi, secondo lei non ci può essere un "campo largo" se dentro ci sono i Cinque stelle? "No, no. E poi loro non esistono più - ha sottolineato Calenda -. Hanno un pezzo di Conte che si odia con Di Maio; Grillo che bastona Conte. Mi piacerebbe fare un confronto con loro, ma non ci si riesce mai". Lei, dunque, con chi si alleerebbe? "Penso che ci voglia un'alleanza larghissima, ma una cosa è un'alleanza di governo, come quello in cui siamo oggi - ha affermato il fondatore di Azione -. Un'altra è un'alleanza politica, che replichi il modello delle alleanze 'contro', col comune denominatore contro la destra o la sinistra". (Rin)