Salario minimo: M5s, nei Paesi dove c'è non è penalizzante

- I senatori del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro e Previdenza sociale rilevano che "nel giorno in cui anche Papa Francesco fa preciso riferimento alla necessità di un 'salario giusto' per i lavoratori, colpisce l’analisi oltremodo allarmistica dell’Osservatorio Domina in merito all’introduzione del salario minimo nel nostro Paese. Ci preme ricordare - continuano i parlamentari in una nota - che nei 21 Paesi europei in cui è già applicato esso non solo non ha generato storture, ma ha inciso positivamente sui livelli occupazionali e su quelli del welfare in generale, rendendo nella stragrande maggioranza dei casi più 'salubre' il mercato del lavoro. Un impatto che ha portato poi alla direttiva della Commissione Europea. In merito ai lavoratori cosiddetti domestici, specifichiamo agli autori dell’analisi che nel testo incardinato dal M5s in commissione Lavoro al Senato è incluso il comma 2 dell’articolo 2, che specifica chiaramente come per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività di impresa l’importo del trattamento economico minimo orario è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del ministro del Lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge". (segue) (Com)