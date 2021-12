© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE ROMA- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri parteciperà alla riapertura del ponte ciclopedonale di via Laurentina. Con il sindaco, alla riapertura del ponte chiuso dall'ottobre 2020, saranno presenti l'assessore ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini e la presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo. Appuntamento in piazzale Roberto Ardigò alle ore 15, poi ci si dirigerà verso il ponte in via Laurentina (via Laurentina, uscita Gra-Fiumicino via della Magliana, inizio della rampa circa 50 metri prima), dove si terrà il punto stampa. (segue) (Rer)