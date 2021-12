Usa: Biden, probabile che inflazione abbia raggiunto il suo picco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha osservato che probabilmente l’inflazione negli Usa ha raggiunto il suo picco, avviandosi quindi a calare ad un ritmo più sostenuto di quanto ci si aspetti. Il capo dello Stato Usa si è espresso in questi termini parlando ai giornalisti alla Casa Bianca. "Penso che la vedremo cambiare più rapidamente di quanto la maggior parte delle persone pensi", ha affermato Biden. Il tasso di inflazione negli Stati Uniti è aumentato del 6,8 per cento nell'ultimo anno, l’incremento più significativo dal 1982. Sono dati forniti dal Bureau of Labor Statistics. L'inflazione è aumentata dello 0,8 per cento a novembre dopo essere aumentata dello 0,9 a ottobre. Aumenti dei prezzi sono stati osservati in molti settori, tra cui energia, cibo e abitazioni. Questo è il sesto mese consecutivo che gli Stati Uniti registrano aumenti di prezzo. I prezzi della benzina sono aumentati del 58,1 per cento a novembre, l’incremento su base annua più massiccio dal 1980.(Nys)