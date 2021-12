Usa-Germania: primo colloquio fra presidente Biden e cancelliere Scholz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati uniti, Joe Biden, ha avuto oggi il suo primo colloquio con il nuovo cancelliere tedesco, Olaf Scholz, congratulandosi con lui per la sua nomina e per la formazione di una coalizione di governo. E’ quanto si legge in una nota ufficiale della Casa Bianca. Biden, spiega il comunicato, ha riaffermato il suo sostegno alle solide relazioni tra Stati Uniti e Germania e il desiderio di rafforzare ulteriormente la cooperazione transatlantica nei prossimi anni. I due leader hanno discusso del lavoro comune sull'intera gamma di sfide globali, compresi i continui sforzi per porre fine alla pandemia di Covid-19, contrastare la minaccia del cambiamento climatico e affrontare “l'escalation delle forze russe che circondano l'Ucraina”, conclude la nota.(Nys)