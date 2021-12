M5s: Ricciardi, Conte guida eccezionale, siamo cresciuti e forti più che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi comincia ufficialmente il mio incarico come vicepresidente del Movimento cinque stelle. Insieme ai miei colleghi, Michele Gubitosa, Paola Taverna, Alessandra Todde, Mario Turco e a tutti i comitati che si sono insediati oggi, cercheremo di riportare in alto il Movimento". Lo scrive su Facebook il deputato Riccardo Ricciardi, vicepresidente del M5s. "La squadra mi inorgoglisce, il nostro presidente Giuseppe Conte è una guida eccezionale: sono sicuro che ce la faremo. Per molti non dovevamo neanche nascere, non dovevamo crescere, non dovevamo governare, dobbiamo estinguerci da sempre. Siamo nati, siamo cresciuti, stiamo governando e siamo ancora qua, più forti che mai", aggiunge Ricciardi. (Rin)