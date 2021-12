Usa-Messico: conclusa 13esima riunione Commitato direttivo esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti di alto livello dei governi di Stati Uniti e Messico si sono incontrati virtualmente il 2 dicembre per la 13esima riunione plenaria del Comitato direttivo esecutivo (Esc) del processo di gestione delle frontiere del 21esimo secolo, volto a incoraggiare una maggiore collaborazione bilaterale su questioni chiave che interessano il confine condiviso. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Usa e Messico si sono impegnati a continuare uno stretto coordinamento per rafforzare l'efficienza del commercio e dei viaggi, modernizzare le infrastrutture e tecnologie di confine, promuovere la sicurezza pubblica e combattere la criminalità transnazionale. L'assistente segretario del dipartimento di Stato per gli Affari dell'emisfero occidentale, Brian Nichols, e l'assistente segretario per gli affari internazionali del dipartimento della Sicurezza interna, Serena Hoy, hanno guidato la delegazione degli Stati Uniti e hanno ospitato l'Esc insieme all'ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, Kenneth Salazar. (Nys)