Terrorismo: Fd'I, davanti a minaccia radicalismo islamico non voltarsi dall'altra parte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupazione per la minaccia islamica arriva anche dall'ambasciatore israeliano in Italia, Dror Eydar, per il quale "la radice del male è nella Repubblica islamica dell'Iran" e "la conquista talebana ha riportato i cittadini lontani da quelle libertà che per 20 anni avevano goduto". E sullo sfondo si staglia la tragedia afghana con la ritirata delle forze militari atlantiche e il ritorno al potere dei talebani che per Fausto Biloslavo rappresenta "un tradimento dell'Occidente". Posizione ribadita anche da Ali Maisam Nazary, ministro degli Esteri del Fronte nazionale di resistenza afgana di Massoud, mentre per l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, l'ultimo a lasciare Kabul, bisogna comunque "parlare con tutti, anche se questo non vuol dire riconoscere il loro regime perché i talebani non sono cambiati affatto". Ed Irene Tinagli, vicesegretario nazionale del Pd, conclude: "Se non possiamo esportare la democrazia almeno cerchiamo di non importare la radicalizzazione". (Com)