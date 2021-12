Energia: Cipro firma accordo esplorazione idrocarburi con ExxonMobil e Qatar Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cipro ha firmato oggi un accordo per esplorare petrolio e gas nella sua zona economica esclusiva (Zee) con un consorzio formato da ExxonMobil e Qatar Energy, nonostante l'opposizione della Turchia. La ministra dell’Energia cipriota Natasa Pilides ha annunciato la conclusione del contratto, firmato a Nicosia con Varnavas Theodosiou, responsabile di ExxonMobil Cyprus, e Ali al Mana, direttore dell'International Upstream and Exploration di Qatar Energy. "Nonostante un ambiente di lavoro sempre più difficile per l'industria petrolifera e del gas, oggi stiamo compiendo un passo decisivo nel rafforzamento della nostra partnership", ha affermato la ministra, precisando che i lavori inizieranno nella seconda metà del 2022. Cipro ha una grande Zee suddivisa in 12 blocchi potenzialmente ricca di gas. Si tratta del secondo contratto esplorativo firmato da Cipro nel blocco 5 con il consorzio Usa-Qatar, che ha annunciato all'inizio del 2019 di aver scoperto importanti riserve di gas naturale nel blocco 10. La scoperta di riserve di gas e petrolio negli ultimi anni ha scatenato una disputa tra la Repubblica di Cipro, membro dell'Unione Europea, e la Turchia, che sostiene la Repubblica turca di Cipro del nord. La scorsa settimana il ministro degli Esteri turco ha indicato che "la Turchia non permetterà mai a un Paese, a una compagnia o a una nave straniera di avviare operazioni di ricerca di idrocarburi nelle sue zone marittime".(Res)