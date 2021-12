Ambiente: Ev, la provincia Frosinone contro le energie rinnovabili, invertire subito la rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'atteggiamento di vera e propria ostilità nei confronti delle fonti energetiche rinnovabili da parte della Provincia di Frosinone è scandaloso. Occorre invertire subito la rotta". Così in una nota Salvatore Raoni, portavoce di Europa Verde-Verdi di Ceccano, che prosegue: "Ci giungono notizie che gli Uffici della Provincia stanno ostacolando l'autorizzazione di impianti fotovoltaici anche in zone industriali, senza alcun vincolo ambientale o agricolo, per motivi che nulla hanno a che vedere con l'impatto delle opere". (segue) (Com)