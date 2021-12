Ambiente: Ev, la provincia Frosinone contro le energie rinnovabili, invertire subito la rotta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un momento storico di grandi trasformazioni, in cui le fonti rinnovabili sono essenziali per il superamento delle fonti fossili e la mitigazione dei cambiamenti climatici, la Provincia di Frosinone, invece di agevolare e favorire tali impianti, frappone ostacoli e formalismi incomprensibili e al di fuori della realtà. Senza contare poi che tali progetti, specie quelli in zone industriali o inquinate, come le aree SIN, comportano investimenti di milioni di euro sul territorio provinciale. In un momento di grave crisi economica di un territorio che ha perso ogni vocazione agricola e industriale, le fonti rinnovabili costituiscono una formidabile occasione di rilancio che non dovrebbe essere ostacolata ma anzi, favorita e incentivata", spiega la nota. (segue) (Com)