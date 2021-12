Covid: Boccia (Pd), No vax non hanno la dignità di parlare della Resistenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del Pd ha continuato: "Tocca a noi trasmetterla ai nostri figli perché non bastano solo i libri di storia. Molti di noi conservano i ricordi dei propri nonni e quei ricordi devono diventare esempi quotidiani, azioni che testimoniano sempre che la resistenza prima di tutto si pratica. Oggi i partigiani si batterebbero per un mondo più giusto, per garantire i vaccini ai Paesi più poveri e più deboli e per difendere la sanità pubblica. Oggi abbiamo oltre 20 mila contagi giornalieri. Con i vaccini a disposizione - ha concluso Boccia - non possiamo più scaricare tutto il peso sul personale sanitario. Ognuno di noi deve fare la propria parte vaccinandosi". (Com)