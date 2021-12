Quirinale: Salvini, Berlusconi è un candidato vero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Silvio Berlusconi è "un candidato vero. Noi abbiamo tanti difetti, ma se diciamo una cosa, la facciamo. Penso che il centrodestra unito debba e possa avere l'onore e l'onere di essere determinante e compatto nella scelta del prossimo presidente della Repubblica, che non deve avere la tessera del Pd in tasca. Questo è il regalo di Natale che facciamo agli italiani". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco di Atreju, la manifestazione di Fratelli d'Italia, in corso di svolgimento a Roma. (Rin)