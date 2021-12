Ucraina: Scholz, no a modifiche confini Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I popoli d'Europa devono poter far affidamento sul principio che non vi saranno modifiche dei confini nel continente. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa che ha tenuto con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, da cui è stato ricevuto oggi a Bruxelles. In questo modo, il capo del governo federale ha fatto riferimento ai movimenti di truppe russe alle frontiere dell'Ucraina. Il compito più importante ora è garantire la sicurezza dell'Europa, ha infine affermato Scholz ribadendo che le frontiere del continente sono immodificabili e inviolabili. (Geb)