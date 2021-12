Scuola: Bianchi, sciopero? Credo che posizione sia ingiusta ma grandissimo rispetto per sigle sindacali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sindacati soddisfatti per questa giornata di sciopero della scuola? "Ho grandissimo rispetto per tutte le sigle sindacali, sia quelle che hanno partecipato allo sciopero sia quelle che non lo hanno fatto. Alle 18 noi abbiamo fatto la rilevazione di quanti hanno partecipato, lo ha fatto il 6,21 per cento del personale, sia quello tecnico che quello docente. Le richieste di una parte del sindacato, quello sceso in agitazione, riguardano essenzialmente la convinzione che non sia stato fatto abbastanza. Questo governo, dal 13 febbraio di quest'anno, ha investito 10 miliardi in scuole, in infrastrutture, 2 miliardi per la riapertura della scuola in presenza, e ha assunto 62 mila insegnanti. Quindi credo che sia anche ingiusta la posizione, ma capisco che ognuno debba assumere le proprie posizioni". Lo ha affermato a 2Zapping", su Rai Radio1, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Alla domanda se si arriverà a 100 mila assunzioni, l'esponente dell'esecutivo ha risposto: "Certo, e sono assunzioni fatte tutte con concorso, così come ci eravamo impegnati di fare". (Rin)