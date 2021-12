Usa: Biden chiude il Summit per la democrazia, futuro non è per chi sopprime i popoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi democratici riaffermano la convinzione che il futuro sarà di coloro che "promuovono la dignità umana" senza sopprimerla, dei governi che riescono a "liberare il potenziale loro popolo" e di chi dà loro "la possibilità di respirare liberamente" e non "soffocarli con il pungo di ferro". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a conclusione del Summit per la democrazia, occasione di confronto per i leader di oltre cento governi democratici. "Le autocrazie non potranno mai spegnare la passione per la libertà che brucia ovunque, non conosce frontiere e parla tutte le lingue", ha insitito. Gli Stati Uniti, ha sottolineato Biden, "si impegnano a lavorare con tutti coloro che condividono i valori democratici, per costruire le regole del gioco per il progresso del XXI secolo, compresi temi come la cybersicurezza e le tecnologie emergenti, per fare in modo che le generazioni future possano continuare a usufruire di libertà e diritto come abbiamo fatto noi". Biden sottolinea il valore della democrazia - modalità che si ripete in "tutte le piccole azioni, in tutto il mondo, quando la gente si trova per affrontare i problemi risolvendo le proprie differenze" - come strumento in grado di "rispondere alle esigenze del popolo, anche quelle più importanti". In patria, ha ribadito Biden, l'impegno è quello di varare il John Lewis Voting Rights Advancement Act, legge che garantirebbe rimuoverebbe a livello federale le restrizioni al voto imposte da alcuni Stati. L'inquilino della Casa Bianca ha quindi ricordato l'importanza di un'azione comune delle nazioni, pur se ciascuna di esse "affronta sfide uniche e con circostanze specifiche: questa lotta non la affrontiamo da soli". Al proposito, il presidente ha esaltato l'accordo raggiunto da Panama, Costa Rica e Repubblica Dominicana, per "rafforzare le istituzioni democratiche, garantire la maggiore trasparenza nel rispetto dei diritti umani e cooperare per lo sviluppo economico". (Nys)