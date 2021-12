Salario minimo: M5s, nei Paesi dove c'è non è penalizzante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti pentastellati aggiungono: "In poche parole, c’è tutto il margine per scongiurare il quadro insostenibile che Domina prefigura per questi lavoratori. Come M5s rimaniamo dell’idea che non possiamo continuare a veder lavorare milioni di italiani per anni sotto la soglia minima di dignità. Se gli indicatori sulla povertà sono arrivati a livelli nefasti è anche perché si è accettato per troppo tempo uno scenario di contratti collettivi pirata, che hanno generato salari di poche centinaia di euro che, da eccezione, in alcuni settori sono divenuti regola. Il salario minimo è la grande sfida del 2022: ci si lamenta molto che in troppi comparti non si trova manodopera, ma il tema della qualità del lavoro si preferisce non affrontarlo. Senza dimenticare la stagnazione salariale incide negativamente sui consumi sul Pil, ormai in maniera cronica. Noi questa sfida intendiamo affrontarla - conclude la nota -, e in Senato porteremo avanti il lavoro sul testo di legge". (Com)