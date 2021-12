© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota la società Autostrade informa che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 dicembre, sarà completamente chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Sesto San Giovanni. (Com)