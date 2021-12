Covid: Occhiuto, Calabria in zona gialla? Incentivo per migliorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- “Calabria in ‘zona gialla’? Non ci demoralizziamo. Anzi, il cambio di colore è un incentivo per migliorare. Avanti nell’attrezzare nuovi posti letto Covid e nuovi posti in terapia intensiva, e avanti con le vaccinazioni. Tuteliamo la salute dei calabresi e le attività economiche”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria. (Rin)