Roma: Capitale al bivio tra sviluppo economico e lotta alle disuguaglianze

- Non è neanche arrivato l'inverno e Roma già inizia la triste conta dei morti per il freddo. Il corpo di un 27enne guineano è stato rinvenuto, privo di vita, nella tarda serata del 9 dicembre in piazza dei Cinquecento. "Purtroppo sono ancora tanti a vivere nella nostra città senza una casa e senza cure, alcuni di loro affetti anche da patologie croniche o da disturbi psichiatrici", ha detto l'assessora alle Politiche sociali di Roma, Barbara Funari. A Palazzo Senatorio quindi si corre, contro il tempo e contro il clima che si irrigidisce rapidamente, per aumentare il numero dei posti destinati all'accoglienza notturna delle persone senza fissa dimora, entro la fine dell'inverno. L'assessora ha indicato come obiettivo un incremento di almeno trecento posti d'accoglienza anche notturna presso le strutture comunali: si aggiungeranno ai 420 già attivi. Ma, politiche sociali a parte, nella Capitale d'Italia, come in tutti i grandi centri urbanizzati del mondo, a seguito della pandemia il numero dei senza tetto è lievitato. L'ultimo rapporto Caritas sulla povertà riferisce di un incremento del 16,3 per cento su scala nazionale. I cosiddetti "nuovi poveri", secondo lo studio, sono per lo più di genere maschile (69,4 per cento), stranieri (64,3 per cento), non coniugati (42,4 per cento), e hanno un’età media di 44 anni. Un profilo che appare coerente tanto con la crisi economica, generata da due anni di chiusure a singhiozzo delle attività produttive, quanto con la trasformazione economica e sociale a cui stanno andando incontro le grandi città dell'occidente. (segue) (Rer)