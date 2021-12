Roma: Capitale al bivio tra sviluppo economico e lotta alle disuguaglianze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in campagna elettorale prima e in Aula Giulio Cesare dopo, ha promesso "una strategia per lo sviluppo e l’inclusione sociale", accorpando quindi due assi di crescita: quello che fa riferimento al Pil (Prodotto interno lordo) e quindi alla forza economica della comunità amministrata, e quello che si misura con il Bil (Benessere interno lordo), un indicatore della percezione del cittadino rispetto alla qualità della vita nella propria città. Sfida complessa ma non impossibile: coniugare crescita economica e benessere sociale. Sono tre gli assessorati che, principalmente, il sindaco dovrà mettere a sistema se vorrà riuscire nell'intento: lo sviluppo economico (le cui azioni hanno effetti, e dipendono, anche da quanto avviene in altri dipartimenti), le politiche sociali e le politiche abitative. Sul fronte dello sviluppo economico l'assessora, Monica Lucarelli, per ora, è concentrata sulle imprese locali. Lucarelli ha incontrato diversi rappresentanti del commercio ambulante e delle associazioni di categoria. (segue) (Rer)