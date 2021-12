Roma: Capitale al bivio tra sviluppo economico e lotta alle disuguaglianze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prossimamente, partirà un tavolo di confronto volto a mettere d'accordo commercianti e residenti, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli spazi pubblici nel centro storico, ma anche per monitorare l'andamento dell'auspicata ripresa dell'economia locale. Dal consiglio comunale, intanto, sta arrivando un impegno al sindaco perché chieda al governo di prorogare le deroghe per tavolini e dehors e lasciare una boccata d'ossigeno a bar e ristoranti ancora soggetti a limitazioni nell'uso degli spazi interni. In materia di politiche sociali, pure, l'assessora Funari sta incontrando le associazioni di volontariato e del terzo settore. E anche lei ha annunciato l'istituzione di un tavolo, a cadenza mensile, che possa favorire l'erogazione dei servizi e "la presa in carico totale della persona" dall'accoglienza al reinserimento lavorativo e sociale. Per quanto riguarda la selva delle politiche abitative, infine, per il momento l'assessore Tobia Zevi ha annunciato l'istituzione del Forum cittadino sui beni confiscati alla mafia: uno strumento che permetterà di individuare quali immobili possono essere destinati all'accoglienza o, comunque, a fini sociali. Accanto a questo, l'Assemblea capitolina, ha già impegnato il sindaco a chiedere al prefetto di fermare gli sgomberi abitativi rivolti a famiglie in carico ai servizi sociali. (segue) (Rer)