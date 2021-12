Roma: Capitale al bivio tra sviluppo economico e lotta alle disuguaglianze (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azioni ancora piccole, se non microscopiche, di fronte al gigante da affrontare: una città in cui, prima della pandemia, si stimavano almeno 8 mila persone senza fissa dimora. Tuttavia, piccole e molte o grandi e poche che siano le azioni messe in campo dai singoli assessorati, sarà fondamentale che il sindaco sappia metterle a sistema se davvero vuole realizzare "una strategia per lo sviluppo e l’inclusione sociale". Dopotutto accorpare i due temi è stata una scelta sua e certamente non casuale. L'ex titolare del Mef e rappresentante del Pd sa che è dal punto di sintesi tra Pil e Bil, tra benessere economico e sociale, che pende l'approvazione dei romani. E sa che l'Italia tutta guarda alla Capitale come a un laboratorio del centrosinistra unito al governo. (Rer)