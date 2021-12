Egitto-Italia: Minniti racconta sua missione al Cairo per "sbloccare" caso Regeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, parla della sua missione “segreta” in Egitto avvenuta durante il governo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con l’obiettivo di sbloccare la situazione del processo sull’omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano, scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato morto il 3 febbraio dello stesso anno. In un’intervista rilasciata alla rivista italiana “The Post Internazionale”, Marco Minniti - ex ministro dell’Interno nel governo Gentiloni, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi nei governi Letta e Renzi e attuale presidente della Fondazione Med-Or - rivela di essere stato inviato dal governo Conte al Cairo per occuparsi del caso del ricercatore italiano dopo aver lasciato la politica. “Mi fu chiesto dal presidente del Consiglio in persona. Di fronte a un obiettivo così importante da raggiungere si agisce nel nome del Paese, indipendentemente da chi è al governo. E si utilizzano le risorse più utili”, ha affermato Minniti, osservando che la sua scelta è avvenuta nell’ottica di “raggiungere una collaborazione concreta da parte delle controparte egiziana”. L’ex ministro dell’Interno ha rivelato di essersi già in passato occupato personalmente del caso Regeni “fatto finora non noto al pubblico”. In merito alle novità emerse relative al caso, Minniti ha osservato: “La più rilevante e recente novità riguarda il fatto che la Commissione d’inchiesta su Regeni ha appena partorito un documento finale, di cui personale sono molto soddisfatto. Nel complesso l’Italia non può non tenere conto della rilevanza geopolitica dell’Egitto. Ma al contempo non può non esigere verità e giustizia”. Rispondendo ad una domanda su cosa ha ottenuto l’Italia nel continuare ad avere rapporti con l’Egitto nonostante il caso Regeni, Minniti ha dichiarato: “Attraverso quella che io chiamo una ‘diplomazia esigente’ abbiamo tenuto insieme le due cose. Mantenendo fermo il principio di non deflettere su questioni di fondo appartenenti al nostro Stato democratico, che non dimentica nessun suo figlio, soprattutto se questo suo figlio è stato ucciso brutalmente, e quindi pretende un processo. Ma contemporaneamente comprendendo il ruolo strategico dell’Egitto”. Alla domanda se l’Italia abbia fatto tutto quello che era possibile fare per ottenere la verità sul caso Regeni, Minniti ha osservato: “Guardi, lo dico sul serio: noi abbiamo fatto tutto il possibile, anzi di più, mi creda, sviluppando una collaborazione giudiziaria con un Paese con il quale non avevamo nessun accordo di collaborazione, facendo sì che le forze di polizia potessero acquisire elementi probatori e che la procura di Roma potesse rinviare a giudizio quattro ufficiali dei servizi segreti egiziani. Rinvio a giudizio accolto dal gip e fermato dalla Corte d’assise perché mancava l’elezione di domicilio. Ma lo Stato ha permesso tutto il possibile nel ricostruire il caso”. (Res)