Fisco: De Poli (Udc), governo rinvii cartelle esattoriali, difendiamo piccole e medie imprese

- "La crisi pandemica, purtroppo, è tutt'altro che alle spalle. Chiediamo con forza al governo e al ministro dell'Economia, Daniele Franco, di rinviare le cartelle esattoriali almeno fino a giugno. E' una questione di buon senso, secondo noi. Chi come un piccolo negozio, esercente o artigiano, fino a pochi mesi fa era chiuso per lockdown e restrizioni non può dall'oggi al domani onorare i propri impegni con l'erario". Lo afferma il senatore Udc, Antonio De Poli.(Com)