- Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione degli impianti, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Varese. Lo comunica la società Autostrade in una nota. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Castellanza. (Com)