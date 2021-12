Monza: polizia locale contro randagismo e maltrattamenti animali, consegnate due biciclette per monitoraggio territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione, in considerazione dell’importanza sempre crescente del benessere degli animali e del contrasto ai fenomeni del randagismo e del maltrattamento. Così sono state consegnate al Comando due biciclette a pedalata assistita per un controllo più efficace del territorio, in particolare delle aree verdi. Le bicilette, di cui una donata da Atala che ha voluto sostenere concretamente le finalità del progetto, sono due Speed Urban di Whislte - brand dedicato alle mountain bike elettriche della storica azienda Atala - con telaio in carbonio, kit elettrico Bosch, cambio Shimano e battistrada adatto a ogni tipo di terreno, anche allo sterrato. L’acquisto delle biciclette è stato possibile grazie a un finanziamento regionale con il quale sono stati acquistati anche tre lettori microchip portatili e attrezzature come museruole, guanti antimorso, trasportini, gabbie di contenimento e trappole per la cattura di gatti randagi e cani feriti. Strumenti di lavoro che hanno consentito al Comando di via Marsala di intensificare gli interventi a favore del benessere degli animali. E l’assessore alla Sicurezza Federico Arena annuncia: “L’obiettivo per l’anno prossimo è dare continuità a questo servizio creando una task force ‘Tutela Animali’ che potrà rappresentare un raccordo fondamentale con il territorio per incidere in maniera concreta e attiva sul fenomeno del randagismo e del maltrattamento. Sarà uno strumento che potrà migliorare ulteriormente le sinergie con Ats e tutte le associazioni a tutela degli animali presenti nel nostro territorio”. (segue) (Com)