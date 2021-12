Monza: polizia locale contro randagismo e maltrattamenti animali, consegnate due biciclette per monitoraggio territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti di polizia locale, nell’ambito del progetto finanziato da Regione Lombardia, hanno messo in campo attività di identificazione, registrazione e gestione dei cani sulle aree pubbliche, di verifica delle ordinanze emesse dall’Ats a seguito di episodi di aggressione dei cani e di controllo delle colonie feline registrate all’Anagrafe Animali d’Affezione in collaborazione con i Dipartimenti Veterinari dell’Ats. Nel corso del 2021 gli agenti hanno effettuato 387 sopralluoghi che hanno permesso di controllare il Parco, le 77 aree verdi e le 16 aree cani della città. I cani controllati sono stati 374 con la verifica del microchip che certifica l’iscrizione all’Anagrafe canina. I servizi svolti dalla Polizia Locale sono 49 e gli agenti coinvolti 21. “La particolarità di queste biciclette a pedalata assistita è facilmente visibile dall’estetica del telaio - spiega l’amministratore delegato di Atala Massimo Panzeri – che presenta un tubo orizzontale e un downtube più robusti. Questa configurazione dà la possibilità di accogliere due batterie da 500 e 625 per un totale di 1125Wh! Una potenza e un’autonomia molto performanti. Atala ha sposato subito questo nuovo progetto – ha dichiarato - e ha proposto il mezzo migliore per girare in città, ideale per percorrere molti chilometri su strade asfaltate o sterrate”. (Com)