- "Indagata la moglie di un funzionario del Viminale (non coinvolto nell'inchiesta, si è comunque dimesso). Lega e Fd'I evidentemente per una strana idea della proprietà transitiva, chiedono addirittura le dimissioni del ministro Lamorgese! Forza Italia tace. Non eravamo garantisti?". Lo scrive su Twitter Elio Vito, deputato di Forza Italia. (Rin)