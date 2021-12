Imprese: presidente Costa d'Avorio Ouattara riceve amministratore delegato Eni Descalzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre - prosegue la nota - Eni e il ministero dell’Istruzione superiore e della Ricerca scientifica hanno siglato un ulteriore MoU relativo alla cooperazione in ambito formativo e di capacity building tra Eni Corporate University e l’Institut National Polytechnique HouphouëtBoigny, per contribuire alla formazione delle risorse umane locali. Il potenziale di Baleine, nel Blocco CI-101, è stimato in oltre 2 miliardi di barili di olio in posto e circa 2,4 trilioni di piedi cubi (TCF) di gas associato, che contribuirà all’aumento della produzione di energia in Costa d'Avorio, rafforzando il ruolo del Paese come hub energetico regionale. Il blocco CI-101 è operato da un consorzio composto da Eni, operatore, e Petroci Holding. Nel Paese Eni possiede partecipazioni nei blocchi CI205, CI-501, CI-504 e CI-802, tutti con lo stesso partner Petroci Holding. (Com)