Sanità: Gualtieri firma ordinanza, riapre area del laghetto del Giglio a Villa Pamphjli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l'ordinanza con cui dispone la riapertura dell'area circostante al laghetto del Giglio a Villa Pamphilj, a seguito della rilevazione di un caso di aviaria tra i cigni. "Una bella notizia per Roma: ho firmato l'ordinanza per riaprire la parte di Villa Pamphilj dove si trova il laghetto del Giglio. Gli accertamenti Asl confermano che non c'è alcun tipo di pericolo: le romane e i romani potranno così riappropriarsi di questo luogo meraviglioso", scrive Gualtieri su Twitter. (Rer)