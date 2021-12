Sanità: Moratti, nuovo ospedale di Cremona sarà esempio per Lombardia e per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripensare il modello di ospedale per rispondere alle nuove esigenze sanitarie. Questo, in sintesi, l'esito dell'incontro che la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al welfare, Letizia Moratti ha avuto con il direttore generale dell'Asst di Cremona, Giuseppe Rossi. "Il 15 dicembre - ha annunciato Moratti - sarà firmato protocollo intesa fra Regione, Comune e Asst per dare avvio al progetto del nuovo ospedale che prevede un investimento di 330 milioni di euro. Sarà un esempio per la concezione innovativa. Sarà rivolta particolare attenzione all'ambiente (urban health), alle nuove tecnologie (telemedicina) e all'interazione fra ospedale e territorio grazie alla legge di revisione e potenziamento della sanità regionale. Molto significativo sarà anche l'investimento sulla sanità pubblica che vedrà la Lombardia, prima regione in Italia, ad usare le risorse del Pnrr. A Soresina, inoltre, già a gennaio vedrà la luce la prima Casa di Comunità". La vicepresidente Moratti ha quindi rivolto un ringraziamento molto caloroso a tutti gli operatori, medici infermieri, tecnici e amministrativi "per il lavoro svolto in questi due anni di grande fatica". (segue) (Com)