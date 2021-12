Sanità: Moratti, nuovo ospedale di Cremona sarà esempio per Lombardia e per il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha poi ringraziato le istituzioni "per l'intesa sinergica e costruttiva sviluppata nel tempo", sottolineando che l'esigenza del nuovo ospedale per Cremona "è stata sino ad oggi condivisa in ogni passaggio con tutte le parti coinvolte, in particolare con il Comune di Cremona". "L'ospedale è un'infrastruttura pubblica vissuta dai cittadini e abitata dalla comunità ospedaliera. Uno dei nostri obiettivi primari - ha spiegato Rossi - è preservare queste relazioni, mantenendo intatta l'identità di un luogo che per Cremona e i suoi cittadini ha un valore assoluto. Per questo il nuovo ospedale verrà edificato accanto a quello attuale". Altro tema centrale sul quale Moratti e Rossi hanno convenuto è che il nuovo ospedale dovrà essere anzitutto eco-sostenibile e il più possibile modulare e flessibile. La pandemia ci ha insegnato come sia necessario poter adattare le strutture sanitarie ai cambiamenti dettati anche dalle condizioni epidemiologiche in continua evoluzione. In linea con quanto sta accadendo in Europa, anche a Cremona verrà lanciato un concorso che premierà il miglio progetto possibile in termini di qualità architettonica, innovazione e sostenibilità ambientale. Il nuovo ospedale non sarà solo un luogo di cura, ma soprattutto un luogo che cura. (Com)