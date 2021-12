Monza: 20enne fermato da agenti polizia locale per spaccio di hashish e cocaina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La polizia locale ne ha data immediata notizia al sostituto procuratore della Repubblica di Monza che, in difetto di flagranza del reato, ha disposto la denuncia in stato di libertà del giovane che in serata è stato rilasciato. “Ancora una volta la malavita straniera, in questo caso tunisina, è protagonista del business della droga”, dichiara l’assessore alla Sicurezza Federico Arena che, grazie a una sua segnalazione, ha fatto partire l’operazione che ha portato al fermo del giovane extracomunitario. “Questa – prosegue - è l’ennesima dimostrazione del grande impegno del Comando di Polizia Locale nel contrasto allo spaccio: il loro lavoro, per essere sempre più efficace, ha bisogno della collaborazione di ciascuno. Numerose situazioni infatti sono state risolte anche grazie alle segnalazioni e ai particolari forniti dai cittadini, che hanno così contribuito al buon esito delle indagini”. (Com)