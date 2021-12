Vicenza: Brunetta, mostra su Rinascimento segno che stiamo tornado alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Avete chiamato questa mostra ‘La fabbrica del Rinascimento’. È la storia straordinaria di una città che ha saputo investire nei giovani, nell’arte e nella cultura. Una storia di successo, anche economica, che dura tuttora". Lo detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nel corso del suo intervento all’inaugurazione a Vicenza, presso la Basilica Palladiana, della mostra "La fabbrica del Rinascimento - Processi creativi, mercato e produzione a Vicenza. Palladio, Veronese, Bassano, Vittoria". "Questa mostra, questa grande partecipazione in presenza - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -, è il segno che stiamo tornando alla normalità, consapevoli che un altro Rinascimento è in corso, non solo qui, ma nel nostro Paese. L’Italia cresce al 6,3 -6,4 per cento, tassi da boom economico. Una crescita che non si vedeva dal dopoguerra, dal piano Marshall. Non è soltanto il rimbalzo dopo la crisi legata alla pandemia: è un segno di fiducia, della credibilità e della reputazione che l’Italia sta costruendo con le sue aziende, i suoi professionisti, i suoi amministratori, spesso maltrattati, con le persone che al 90 per cento si sono vaccinate". Per Brunetta, "è in corso un altro Rinascimento nel nostro Paese, che ci fa essere tra i primi per crescita economica e tra i più sicuri dal punto di vista sanitario. Non sono doni, ma sono il frutto di scelte difficili: green pass, super green pass, vaccinazione obbligatoria per alcune categorie, stato di emergenza".(Com)