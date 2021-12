Covid: per scienziati britannici due dosi di vaccino non sufficienti contro variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due dosi di vaccino anti Covid non sono sufficienti a impedire il contagio con la variante Omicron. È quanto hanno fatto sapere gli scienziati dell’Agenzia di sicurezza sanitaria del Regno Unito. Dalle analisi è emerso che l’efficacia tanto del vaccino di AstraZeneca quanto di quello di Pfizer è significativamente ridotta, ma una terza dose aumenta la protezione contro lo sviluppo di sintomi tra il 70 e il 75 per cento. L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha rassicurato che i vaccini sono comunque in grado di offrire una buona protezione contro gli effetti più gravi del Covid-19. (Rel)