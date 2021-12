Vaccino: dottor Presti (consulente Regione Piemonte Covid-19), popolazione pediatrica va tutelata - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- I vaccini sono la soluzione al Covid e dobbiamo garantire la più ampia copertura di somministrazione anche per la popolazione pediatrica che va tutelata da forme più gravi di Coronavirus. Un altro motivo per vaccinare i più piccoli è mettere al riparo tutta la società e la comunità. Lo ha affermato il dottor Pietro Presti, il consulente strategico Covid-19 della Regione Piemonte, commentando la partenza delle adesioni al vaccino per la fascia 5-11 anni. "Oggi abbiamo anche i dati del mondo reale che ci dicono che i vaccini sono la soluzione. Quando sono messi sul mercato sono sicuri, occorre affidarsi alla scienza e mettere al riparo i propri piccoli e le persone attorno a loro", ha concluso. (Rpi)