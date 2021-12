M5s: Castellone, parte nuova organizzazione al servizio dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paola Taverna, Alessandra Todde, Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi e Mario Turco "sono ufficialmente i vicepresidenti del Movimento cinque stelle. Insieme alla loro designazione i nostri iscritti hanno accolto anche le proposte per i componenti dei nuovi comitati politici. A tutti loro vanno i miei migliori auguri. Il lavoro che li attende è di grande importanza e so che lo svolgeranno con entusiasmo e spirito di servizio". Lo dichiara in una nota la capogruppo del M5s al Senato, Maria Domenica Castellone. "Ancora una volta le nostre scelte si realizzano grazie al coinvolgimento degli iscritti del Movimento cinque stelle - continua la parlamentare -. Da oggi è pienamente operativa la nuova organizzazione del M5s voluta da Giuseppe Conte, attraverso la quale daremo forma e sostanza al nostro nuovo corso. La priorità resta quella di dare voce alle istanze dei cittadini, costruendo l'agenda politica dell'Italia per i prossimi anni". (Com)